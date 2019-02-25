З початку року на кір захворіли вже близько 24 тисячі українців



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Специфічного лікування від кору не існує - запобігти захворюванню може лише вакцинація

На кір з 28 грудня 2018 року до 22 лютого цього року в Україні захворіли 24 тисячі 42 людини. Про це повідомляє у понеділок Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

«24 042 людини захворіли на кір із 28 грудня 2018 року до 22 лютого 2019 року», - повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

В Україні зараз неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору. За оперативними даними за 7-й тиждень цього року - з 11 по 17 лютого - показники захворюваності на кір зросли порівняно з попереднім тижнем на 3,9% - 3 тисячі 264 випадки.

Додамо, специфічного лікування від кору не існує - запобігти захворюванню може лише вакцинація.

Зазначимо, що з 21 лютого у Рівненській області заборонено допуск в дитячі організовані колективи дітей, які не щеплені проти кору.

З 11 лютого у Мукачеві нещепленим дітям заборонять відвідувати школи та садочки.

Минулого тижня у Львівській області розпочалася масова вакцинації школярів від кору.

Також тиждень тому у Києві зафіксували першу смерть від кору.