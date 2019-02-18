У Києві перша смерть від кору



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Лікарі не змогли врятувати жінку

У лікарні від ускладнень через кір померла жінка

У Києві внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка. Це - перший випадок смерті від цієї інфекційної хвороби у столиці.

Про це Укрінформу повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська.

«Днями в Олександрівській лікарні зафіксовано смертельний випадок через кір. Померла 57-річна жінка. Ускладненнями були тяжка пневмонія та підозра на ТЕЛА (тромбоемболію легеневої артерії. - Ред.). Це - перший випадок в лікарні, і в Києві», - сказала вона.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за січень 2019 року в Україні на кір захворіли понад 15 тисяч людей, семеро померли. Загалом з 2017 року на кір перехворіли понад 73 тисячі особи, з них 28 випадків закінчилися летально.