  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У Львівській області розпочалася масова вакцинації школярів від кору

    • Розсилка
    В Україні достатньо якісної та ефективної вакцини КПК, що захищає від кору і важких ускладнень - У Львівській області розпочалася масова вакцинації школярів від кору
    В Україні достатньо якісної та ефективної вакцини КПК, що захищає від кору і важких ускладнень

    Обов'язковою умовою вакцинації є згода батьків, - МОЗ

    У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у понеділок, 18 лютого, розпочався етап вакцинації школярів Львівської області від кору. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

    У міністерстві зазначили, що обов'язковою умовою вакцинації є згода від батьків.

    «Сьогодні, 18 лютого, розпочався етап вакцинації школярів Львівської області: майже 50 тисяч дітей отримають щеплення - захист від кору. Обов’язкова умова - згода від батьків», - сказано у повідомленні.

    У МОЗ підкреслили необхідність забезпечити вакцинацію дітей.

    «Школярі зможуть організовано отримати щеплення в амбулаторіях, а також працюватимуть мобільні бригади… Вакцинуватися за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані), а також дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, студенти, освітяни й медики», - йдеться в інформації.

    Читайте також

    Також вказано, що в Україні достатньо якісної та ефективної вакцини КПК, що захищає від кору і важких ускладнень. Із початку цього року в регіонах України використано 187 984 дози вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Понад 60 000 з них - лише за перший тиждень лютого.

    Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про спецоперацію по вакцинації проти кору у Львівській області. У міністерстві зазначили, що спецоперація планується для того, щоб захистити дітей і дорослих від спалаху кору, який триває майже два роки.

    Додамо, у Києві зафіксували перший випадок смерті від кору. Зокрема, в результаті ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка.

    Читайте також
    Львівщина діти студенти щеплення жінка інфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ