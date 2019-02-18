У Львівській області розпочалася масова вакцинації школярів від кору



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В Україні достатньо якісної та ефективної вакцини КПК, що захищає від кору і важких ускладнень

Обов'язковою умовою вакцинації є згода батьків, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у понеділок, 18 лютого, розпочався етап вакцинації школярів Львівської області від кору. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У міністерстві зазначили, що обов'язковою умовою вакцинації є згода від батьків.

«Сьогодні, 18 лютого, розпочався етап вакцинації школярів Львівської області: майже 50 тисяч дітей отримають щеплення - захист від кору. Обов’язкова умова - згода від батьків», - сказано у повідомленні.

У МОЗ підкреслили необхідність забезпечити вакцинацію дітей.

«Школярі зможуть організовано отримати щеплення в амбулаторіях, а також працюватимуть мобільні бригади… Вакцинуватися за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані), а також дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, студенти, освітяни й медики», - йдеться в інформації.

Також вказано, що в Україні достатньо якісної та ефективної вакцини КПК, що захищає від кору і важких ускладнень. Із початку цього року в регіонах України використано 187 984 дози вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Понад 60 000 з них - лише за перший тиждень лютого.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про спецоперацію по вакцинації проти кору у Львівській області. У міністерстві зазначили, що спецоперація планується для того, щоб захистити дітей і дорослих від спалаху кору, який триває майже два роки.

Додамо, у Києві зафіксували перший випадок смерті від кору. Зокрема, в результаті ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка.