За добу на Херсонщині не виявили жодного випадку коронавірусу



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У Херсонській області після виявлення Covid-19 на базі відпочинку було проведено 224 ПЛР-дослідження

Від початку епідемії коронавірусу в області 204 підтверджені випадки Covid-19

У Херсонській області за минулу добу не зафіксовано жодного нового лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.

Про це ввечері 11 липня повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«За останню добу проведено всього 224 ПЛР-дослідження, з яких 96 ПЛР-досліджень проведено у селі Стрілковому Генічеського району. Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на Covid-19 у Херсонській області не зафіксовано! Дослідження решти отриманих зразків із бази відпочинку продовжується, результати будуть відомі найближчим часом», – повідомив Гусєв.

За його інформацією, від початку епідемії коронавірусу в області 204 підтверджені випадки Covid-19. 186 осіб одужали, троє померли.

Нагадаємо, 10 липня у селі Стрілковому Херсонській області зафіксували Covid-19 у співробітника бази відпочинку. На момент виявлення інфікованого на базі відпочинку перебувало 165 осіб, усі вони – на самоізоляції під постійним медико-санітарним наглядом.

Коронавірус в Україні

Всього 52843

Хворіють 25810

Одужали 25661

Померли 1372

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.