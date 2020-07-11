  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    За добу на Херсонщині не виявили жодного випадку коронавірусу

    • Розсилка
    У Херсонській області після виявлення Covid-19 на базі відпочинку було проведено 224 ПЛР-дослідження - За добу на Херсонщині не виявили жодного випадку коронавірусу
    У Херсонській області після виявлення Covid-19 на базі відпочинку було проведено 224 ПЛР-дослідження

    Від початку епідемії коронавірусу в області 204 підтверджені випадки Covid-19

    У Херсонській області за минулу добу не зафіксовано жодного нового лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.

    Про це ввечері 11 липня повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

    «За останню добу проведено всього 224 ПЛР-дослідження, з яких 96 ПЛР-досліджень проведено у селі Стрілковому Генічеського району. Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на Covid-19 у Херсонській області не зафіксовано! Дослідження решти отриманих зразків із бази відпочинку продовжується, результати будуть відомі найближчим часом», – повідомив Гусєв.

    За його інформацією, від початку епідемії коронавірусу в області 204 підтверджені випадки Covid-19. 186 осіб одужали, троє померли.

    Нагадаємо, 10 липня у селі Стрілковому Херсонській області зафіксували Covid-19 у співробітника бази відпочинку. На момент виявлення інфікованого на базі відпочинку перебувало 165 осіб, усі вони – на самоізоляції під постійним медико-санітарним наглядом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52843
    • Хворіють
      25810
    • Одужали
      25661
    • Померли
      1372

    Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.

    здоров'я медицина Херсонщина Юрій Гусєв коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ