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    Здоров'я

    На базі відпочинку на Херсощині зафіксовано Covid-19: на самоізоляції 165 людей

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    Випадок коронавірусу виявлено на базі відпочинку на Арабатській стрілці - На базі відпочинку на Херсощині зафіксовано Covid-19: на самоізоляції 165 людей
    Випадок коронавірусу виявлено на базі відпочинку на Арабатській стрілці

    Коронавірус виявлено у чоловіка з обслуговуючого персоналу

    На одній із баз відпочинку у Генічеському районі в с. Стрілковому зафіксовано перший випадок захворювання на Covid-19. Коронавірус виявлено у 26-річного чоловіка за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу закладів, що надають послуги з розміщення у курортних районах області.

    Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної держадміністрації.

    Наразі хворого госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні, симптомів наявності коронавірусу у нього не виявлено, його стан задовільний.

    «На момент виявлення інфікованого на базі відпочинку перебувало 165 осіб, всі вони знаходяться на самоізоляції у закладі під постійним медико-санітарним наглядом. Зараз працюють медпрацівники та здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження», - розповіли у Херсонській ОДА.

    Дана ситуація оперативно відпрацьовується, аби не допустити розповсюдження вірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворихЦе рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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