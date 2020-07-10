На базі відпочинку на Херсощині зафіксовано Covid-19: на самоізоляції 165 людей



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Випадок коронавірусу виявлено на базі відпочинку на Арабатській стрілці

Коронавірус виявлено у чоловіка з обслуговуючого персоналу

На одній із баз відпочинку у Генічеському районі в с. Стрілковому зафіксовано перший випадок захворювання на Covid-19. Коронавірус виявлено у 26-річного чоловіка за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу закладів, що надають послуги з розміщення у курортних районах області.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної держадміністрації.

Наразі хворого госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні, симптомів наявності коронавірусу у нього не виявлено, його стан задовільний.

«На момент виявлення інфікованого на базі відпочинку перебувало 165 осіб, всі вони знаходяться на самоізоляції у закладі під постійним медико-санітарним наглядом. Зараз працюють медпрацівники та здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження», - розповіли у Херсонській ОДА.

Дана ситуація оперативно відпрацьовується, аби не допустити розповсюдження вірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 52043

Хворіють 25898

Одужали 24800

Померли 1345

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В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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