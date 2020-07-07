На Херсонщині від теплового удару померло двоє людей



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39-річний чоловік помер у комбайні посеред поля Фото ілюстративне

У Херсонській області вже кілька днів тримається аномальна спека

У понеділок, 6 липня, у Херсонській області від теплового удару померло двоє осіб, які працювали на полі.

Про це повідомляє видання «Херсон Online».

Зазначається, що вдень у полі між Антонівкою та Садовим Білозерського району знайшли мертвою 25-річну жінку.

Ще одну смерть зафіксували у Приморському Голопристанського району. 39-річний чоловік помер у комбайні посеред поля.

За попередніми даними, чоловік та жінка померли від теплового удару. Перед смертю жінка перебувала в стані агонії.

Нагадаємо, що у Херсонській області вже кілька днів тримається аномальна спека. Температура повітря досягла позначки 40−42°С.

Нагадаємо, в Україні на 7 липня оголошено штормове попередження. Майже на всій території країни пройдуть сильні дощі з грозами.

Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.