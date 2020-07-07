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    Події в Україні

    На Херсонщині від теплового удару померло двоє людей

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    <p>39-річний чоловік помер у&nbsp;комбайні посеред поля</p> - На Херсонщині від теплового удару померло двоє людей

    39-річний чоловік помер у комбайні посеред поля

    Фото ілюстративне

    У Херсонській області вже кілька днів тримається аномальна спека

    У понеділок, 6 липня, у Херсонській області від теплового удару померло двоє осіб, які працювали на полі.

    Про це повідомляє видання «Херсон Online».

    Зазначається, що вдень у полі між Антонівкою та Садовим Білозерського району знайшли мертвою 25-річну жінку.

    Ще одну смерть зафіксували у Приморському Голопристанського району. 39-річний чоловік помер у комбайні посеред поля.

    За попередніми даними, чоловік та жінка померли від теплового удару. Перед смертю жінка перебувала в стані агонії.

    Нагадаємо, що у Херсонській області вже кілька днів тримається аномальна спека. Температура повітря досягла позначки 40−42°С.

    Нагадаємо,  в Україні на 7 липня оголошено штормове попередження. Майже на всій території країни пройдуть сильні дощі з грозами.

    Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.

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