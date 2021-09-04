За добу проти коронавірусу вакцинували понад 167 тисяч осіб

В Україні станом на 4 вересня зробили 9678454 щеплення проти коронавірусу

Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві

За минулу добу вакцинували 167489 людей. Наразі одну дозу отримали 49670 людей і ще 117819 – повністю імунізовані, повідомляє пресслужба МОЗ.

Вакцинацію здійснювали силами 996 мобільних бригад з імунізації, 2928 пунктів щеплення і 338 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві – 21571 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 1415641 щеплень.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні було щеплено 5548621 людину. З них отримали одну дозу – 5548619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4129835 людей (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Нагадаємо, станом на 4 вересня, в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46. Також за минулу добу госпіталізовано – 824 особи, летальних випадків – 44, одужало – 1447 осіб.