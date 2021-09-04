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    Вчені визначили породу собак, які хворіють найчастіше

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    Кавалер-кінг-чарльз-спанієль є породою собак, яка хворіє найчастіше - Вчені визначили породу собак, які хворіють найчастіше

    Кавалер-кінг-чарльз-спанієль є породою собак, яка хворіє найчастіше

    Фото з відкритих джерел

    В ході селекції багато собак набули різних хвороботворних генетичних мутацій

    Вчені Уппсальского університету Швеції визначили породу собак які хворіють найчастіше. Про це повідомляє New Scientist.

    В ході селекції багато собак набули різних хвороботворних генетичних мутацій. Дослідники секвенували 20 тварин восьми найпопулярніших порід, серед яких бігли, німецькі вівчарки і ретривери.

    З’ясувалося, що кавалер-кінг-чарльз-спанієль є породою собак, яка хворіє найчастіше. Вони мають найбільшу кількість небезпечних генетичних варіантів. За даними вчених, генетичні варіанти у них пов’язані з серцевою недостатністю.

    Раніше дослідники з Німеччини з’ясували, що пси мають здатність розпізнавати, чи були дії людини навмисними або ненавмисними. За час співіснування з людиною собаки привчилися реагувати на його дії. Однак чи розуміють вихованці, що збирається зробити людина в тому чи іншому випадку, неясно. Здатність сприймати або усвідомлювати існування намірів іншого це один з наріжних концептів «теорії розуму», моделі психічного стану, яка, як вважається, властива тільки людині.

    Вчені довели, що навіть один курс антибіотиків пеніциліно-гінолонової системи підвищує ризик депресій і тривог на 25%. 2-5 курсів цих препаратів провокують підвищення ризику депресій та тривог на 40-56%.

    Нагадаємо, дослідники з США змоделювали зміни в структурі S-білка SARS-CoV-2, починаючи з моменту розпізнавання ним клітини до проникнення в неї, і показали важливу роль у цьому процесі гліканів. На думку вчених, придушення гліканування може бути потенційно ефективною стратегією запобігання передачі вірусу.

    Теги: Швеція тварини наука хвороби
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    Вчені визначили породу собак, які хворіють найчастіше