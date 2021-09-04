За добу в Україні підтвердили 2614 нових випадків коронавірусу
Минулої доби в Україні через коронавірус померли 44 людини
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на 4 вересня, в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 824 особи;
- летальних випадків – 44;
- одужало – 1447 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 25637 осіб,
- методом ІФА – 7979 осіб,
- експрес-тестами – 23234 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2296155 осіб;
- одужало – 2212313 осіб;
- летальних випадків – 53966;
- проведено ПЛР-тестувань – 12081160.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.
Нагадаємо, за минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40). Також за минулу добу госпіталізовано 826 осіб, летальних випадків – 45, одужало – 1112 осіб.
За добу протестовано методом ПЛР – 23538 осіб, методом ІФА – 7305 осіб, експрес-тестами – 21532 особи.