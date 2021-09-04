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    За добу в Україні підтвердили 2614 нових випадків коронавірусу

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    Минулої доби в Україні через коронавірус померли 44 людини - За добу в Україні підтвердили 2614 нових випадків коронавірусу

    Минулої доби в Україні через коронавірус померли 44 людини

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на 4 вересня, в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 824 особи;
    • летальних випадків – 44;
    • одужало – 1447 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 25637 осіб,
    • методом ІФА – 7979 осіб,
    • експрес-тестами – 23234 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2296155 осіб;
    • одужало – 2212313 осіб;
    • летальних випадків – 53966;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12081160.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40). Також за минулу добу госпіталізовано 826 осіб, летальних випадків – 45, одужало – 1112 осіб.

    За добу протестовано методом ПЛР – 23538 осіб, методом ІФА – 7305 осіб, експрес-тестами – 21532 особи.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    За добу в Україні підтвердили 2614 нових випадків коронавірусу