Україні доведеться викинути на смітник близько двох мільйонів доз вакцини AstraZeneca – аналітик

Євген Істребін вважає, що, судячи з нинішніх темпів вакцинальної кампанії, препарат просто не встигнуть використати

Україна у найближчі два місці буде змушена утилізувати близько двох мільйонів доз вакцини AstraZeneca, її просто не встигнуть використати. Про це на своїй сторінці у Facebook написав аналітик Євген Істребін.

«У серпні, крім плановових поставок за рахунок бюджету, в Україну надійшли великі партії по лінії Covax. Але ці діячі просто не в силах огранізувати процес вакцинації. У підсумку, за моїми прикидками, до кінця листопада, Україна 2,5 млн доз AstraZeneca тупо буде зливати на смітник», – пише аналітик.

За словами Євгена Істребіна, за останніх 7 днів використано всього 54 тис. доз «Астри». А залишок цієї вакцини складає 3,1 млн доз.

«Із таким темпом колоти можна 57 тижнів. Але вакцини мають термін придатності. 2 млн доз закінчуються 31 жовтня, і 1 млн доз – 30 листопада. Таким чином все що не встигнуть вколоти, треба утилізувати», – пише аналітик.

Він також розповідає, як триває вакцинальна кампанія у сусідній Польщі.

«Україна вперлася в добову планку 150 тис уколів на добу. У Польщі в травні-червні кололи до 600 тис на добу. І там відкрили 8000 пунктів вакцинації, а у нас 2200», – ідеться у дописі.

Причиною тому, що українці роблять щеплення від COVID-19 досить повільно, Євген Істребін вважає відсутність масштабної рекламної кампанії вакцин. Він також зауважує, що у провалі вакцинальної кампанії владники зрештою звинуватять сімейних лікарів.

Як відомо, станом на 4 вересня, в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 196, медпрацівників – 46.

Також повідомлялося, що в Україні зберігається негативна динаміка захворюваності на Covid-19.

Тим часом ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.

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