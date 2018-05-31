За тиждень в Україні на кір захворіло понад 1300 людей

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З початку року на кір в Україні захворіли 18 144 людей

В Україні триває спалах кору. Минулого тижня на кір захворіли 1334 людини, з яких 812 дітей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 21-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1334 людини – 522 дорослих і 812 дітей. Зупинити спалах може тільки посилена імунізація», - йдеться в повідомленні.

За інформацією МОЗ, з початку року на кір в Україні захворіли 18 144 людей - 7 378 дорослих і 10 766 дітей. За цей час від ускладнень кору померло дев'ятеро людей: шестеро дітей і троє дорослих. Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 2399 людей: 759 дорослих і 1640 дітей), Закарпатській (всього 2377 людей: 447 дорослих і 1930 дітей), Івано-Франківській (всього 2280 людей: 670 дорослих і 1610 дітей), Одеській (всього 1720 людей: 847 дорослих і 873 дитини), місті Києві (всього 1250 людей: 778 дорослих і 472 дитини) та Чернівецькій (всього 1137 людей: 373 дорослих і 764 дитини) областях.

Міністерство охорони здоров`я наголошує на необхідності проведення щеплення усім, хто не отримав вчасно дві дози вакцини КПК, та закликає органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації.

Нагадаємо, минулого тижня на кір захворіли 1610 українців.