Держспоживслужба «забракувала» найбільші пляжі Одеси: надто брудна вода
На найбільших пляжах Одеси - надто брудна вода, щоб купатися
За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів порекомендувала утриматися від купання на дев'яти пляжах в Одесі.
Про це повідомляє міська рада Одеси.
Відпочивальникам не рекомендується користуватися такими пляжами:
- «Лузанівка»;
- «Молода Гвардія»;
- «Ланжерон»;
- «Відрада»;
- «Дельфін»;
- «Аркадія»;
- 10 станція Великого Фонтану;
- 13 станція Великого Фонтану;
- 16 станція Великого Фонтану.
Зазначається, що рекомендація діє до особливого розпорядження. Лабораторні дослідження проб, які відібрали 6 липня, показали, що морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам.
У мерії акцентували, що рекомендація діє до особливого розпорядження.
Станом на 21 липня, температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, становить 23°С .