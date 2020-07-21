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    Держспоживслужба «забракувала» найбільші пляжі Одеси: надто брудна вода

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    На найбільших пляжах Одеси - надто брудна вода, щоб купатися - Держспоживслужба «забракувала» найбільші пляжі Одеси: надто брудна вода
    На найбільших пляжах Одеси - надто брудна вода, щоб купатися

    За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

    Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів порекомендувала утриматися від купання на дев'яти пляжах в Одесі.

    Про це повідомляє міська рада Одеси.

    Відпочивальникам не рекомендується користуватися такими пляжами:

    • «Лузанівка»;
    • «Молода Гвардія»;
    • «Ланжерон»;
    • «Відрада»;
    • «Дельфін»;
    • «Аркадія»;
    • 10 станція Великого Фонтану;
    • 13 станція Великого Фонтану;
    • 16 станція Великого Фонтану.

    Зазначається, що рекомендація діє до особливого розпорядження. Лабораторні дослідження проб, які відібрали 6 липня, показали, що морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам.

    У мерії акцентували, що рекомендація діє до особливого розпорядження.

    Станом на 21 липня, температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, становить 23°С .

     

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