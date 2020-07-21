Держспоживслужба «забракувала» найбільші пляжі Одеси: надто брудна вода



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На найбільших пляжах Одеси - надто брудна вода, щоб купатися

За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів порекомендувала утриматися від купання на дев'яти пляжах в Одесі.

Про це повідомляє міська рада Одеси.

Відпочивальникам не рекомендується користуватися такими пляжами:

«Лузанівка»;

«Молода Гвардія»;

«Ланжерон»;

«Відрада»;

«Дельфін»;

«Аркадія»;

10 станція Великого Фонтану;

13 станція Великого Фонтану;

16 станція Великого Фонтану.

Зазначається, що рекомендація діє до особливого розпорядження. Лабораторні дослідження проб, які відібрали 6 липня, показали, що морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам.

У мерії акцентували, що рекомендація діє до особливого розпорядження.

Станом на 21 липня, температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, становить 23°С .