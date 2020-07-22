У столиці епідеміологи заборонили купатися на всіх пляжах



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Дослідження води проводилися 20 липня

У Держспоживслужбі наголосили, що наразі пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку - без купання

У Києві у всіх водоймах зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички. Про це повідомили у Держспоживслужбі Києва.

Зазначається, що до покращення показників якості води купатися на пляжах не рекомендується.

«Дослідження води проводилися 20 липня. Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) зафіксували на всіх пляжах», - йдеться у повідомленні.

Що і де виявили:

колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички) - на пляжі «Передмістна Слобідка»,

плаваючі домішки (мілкі водорості) - на пляжах «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Передмістна Слобідка», «Центральний», «Галерний»,

відхилення через запах - пляж «Галерний»,

відхилення водневого показника - пляж «Вербний»,

біохімічна потреба в кисні (БПК5) - пляжі «Вербний» та «Пуща-Водиця».

У Держспоживслужбі наголосили, що наразі пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку - без купання.

Як повідомлялося, 21 липня Держспоживслужба «забракувала» найбільші пляжі Одеси: надто брудна вода.

Також нагадаємо, що головний санлікар Ляшко дав поради, як не «підчепити» інфекції на пляжі.