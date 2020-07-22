  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столиці епідеміологи заборонили купатися на всіх пляжах

    • Розсилка
    Дослідження води проводилися 20 липня - У столиці епідеміологи заборонили купатися на всіх пляжах
    Дослідження води проводилися 20 липня

    У Держспоживслужбі наголосили, що наразі пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку - без купання

    У Києві у всіх водоймах зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички. Про це повідомили у Держспоживслужбі Києва.

    Зазначається, що до покращення показників якості води купатися на пляжах не рекомендується.

    «Дослідження води проводилися 20 липня. Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) зафіксували на всіх пляжах», - йдеться у повідомленні.

    Що і де виявили:

    • колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички) - на пляжі «Передмістна Слобідка»,
    • плаваючі домішки (мілкі водорості) - на пляжах «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Передмістна Слобідка», «Центральний», «Галерний»,
    • відхилення через запах - пляж «Галерний»,
    • відхилення водневого показника - пляж «Вербний»,
    • біохімічна потреба в кисні (БПК5) - пляжі «Вербний» та «Пуща-Водиця».

    У Держспоживслужбі наголосили, що наразі пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку - без купання.

    Як повідомлялося, 21 липня Держспоживслужба «забракувала» найбільші пляжі Одеси: надто брудна вода.

    Також нагадаємо, що головний санлікар Ляшко дав поради, як не «підчепити» інфекції на пляжі.

    Київ пляжі відпочинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ