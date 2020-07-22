У столиці епідеміологи заборонили купатися на всіх пляжах
У Держспоживслужбі наголосили, що наразі пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку - без купання
У Києві у всіх водоймах зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички. Про це повідомили у Держспоживслужбі Києва.
Зазначається, що до покращення показників якості води купатися на пляжах не рекомендується.
«Дослідження води проводилися 20 липня. Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) зафіксували на всіх пляжах», - йдеться у повідомленні.
Що і де виявили:
- колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички) - на пляжі «Передмістна Слобідка»,
- плаваючі домішки (мілкі водорості) - на пляжах «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Передмістна Слобідка», «Центральний», «Галерний»,
- відхилення через запах - пляж «Галерний»,
- відхилення водневого показника - пляж «Вербний»,
- біохімічна потреба в кисні (БПК5) - пляжі «Вербний» та «Пуща-Водиця».
У Держспоживслужбі наголосили, що наразі пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку - без купання.
Як повідомлялося, 21 липня Держспоживслужба «забракувала» найбільші пляжі Одеси: надто брудна вода.
Також нагадаємо, що головний санлікар Ляшко дав поради, як не «підчепити» інфекції на пляжі.