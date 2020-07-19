Головний санлікар Ляшко дав поради, як не «підчепити» інфекції на пляжі



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Головний санлікар Ляшко дав поради, як не «підчепити» інфекції на пляжі

Ляшко уточнив, що мова йде не про коронавірус, а про інші інфекції

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про правила, яких слід дотримуватися на пляжах, щоб не заразитися інфекційними захворюваннями.

Відповідні поради він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За словами санлікаря, на відпочинку біля водойм варто дотримуватися правил безпеки, щоб він «не закінчився в інфекційному стаціонарі».

Ляшко уточнив, що мова йде не про коронавірус, а про інші інфекції.

«Цього разу мова йде не про коронавірус – відкриті водойми не вважаються джерелом передачі нової коронавірусної хвороби. Цього разу про лямбліоз, лептоспіроз, ротавірус, гепатит А, холеру, шигельоз, сальмонельоз, і, навіть, черевний тиф. Ці інфекції можна «підчепити», купаючись у забруднених водоймах», – зазначив він.

Щоб цього не сталося, Ляшко радить:

обирати для відпочинку водойму і пляж, які мають відповідний дозвіл;

не пити воду з водойми, не мити в ній овочі та фрукти;

не купатися при наявності пошкоджень шкіри, а також при наявності ГРВІ або відразу після неї;

під час купання не ковтати воду з водойми;

не вживати алкогольні напої і не купатися в стані алкогольного сп’яніння;

не купатися у водоймах із домашніми тваринами;

обходити стороною водойми, біля яких стоїть табличка «купатися заборонено», а також водойми зі стоячою водою із заростями або там, де плавають качки.

«Симптоми можливого інфікування інколи можуть проявитися майже відразу, але іноді це відбувається через кілька днів або навіть через пару тижнів після купання у водоймі. Небезпечними симптомами є свербіж, висипання на шкірі і слизових, виділення зі статевих органів, диспепсичні розлади, підвищення температури. У цих випадках треба терміново звернутися до лікаря», – розповів Ляшко.

Він також нагадав про необхідність дотримуватися соціальної дистанції, оскільки коронавірус Covid-19 «ще не подолано».

Нагадаємо, раніше не рекомендували купатися на всіх столичних пляжах через завищені показники вмісту кишкової палички. Як пояснили фахівці, зазвичай, після сильних опадів, у всіх водоймах подібні показники підвищуються. На їх повернення до нормативних потрібно 3-4 дні.