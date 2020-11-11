Захворіла дитина: на Харківщині вперше за сім років зафіксували випадок правця

Дитину госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я – у хлопчика з’явився гострий тягнучий біль у нижній кінцівці, утруднене дихання та судоми

Хлопчик підхопив правець, коли наступив ногою на цвях на подвір'ї приватного будинку

У Красноградському районі Харківської області на правець захворіла 10-річна дитина. Це перший випадок в регіоні з 2013 року.

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Епідеміологічне розслідування встановило, що хлопчик підхопив правець, коли наступив ногою на цвях на подвір'ї приватного будинку. Орієнтовно це сталося наприкінці жовтня.

Дитину госпіталізували 6 листопада через різке погіршення стану здоров’я – у хлопчика з’явився гострий тягнучий біль у нижній кінцівці, утруднене дихання та судоми.

За даними лабораторного центру, у Харківській області останні два випадки правця були зареєстровані у 2013 році. У Харкові тоді захворіли двоє дорослих.

За перші вісім місяців 2020 року в Україні було зареєстровано п’ять випадків правця у дітей і три випадки у дорослих. За аналогічний період 2019 року всього виявлено сім випадків.

Правець – важка гостра інфекційна хвороба, яка виникає внаслідок проникнення збудника в організм через ушкоджену шкіру або слизові оболонки. Токсином збудника уражується ЦНС, що супроводжується тонічним напруженням скелетних м’язів з періодичними генералізованими судомами.

Правцем можна інфікуватись при пошкодженні шкіри та слизових оболонок, внаслідок травмування гострими предметами, уламками деревини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі щорічно від правця гине понад 160 тис. людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування правцю у розвинених країнах помирає 30-60% госпіталізованих хворих.

Лікарі епідеміологи нагадують, що щеплення і дотримання заходів безпеки – це найкращий захист від правця.