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    Здоров'я

    Захворіла дитина: на Харківщині вперше за сім років зафіксували випадок правця

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    <p>Дитину госпіталізували через різке погіршення стану здоров&rsquo;я&nbsp;&ndash; у&nbsp;хлопчика з&rsquo;явився гострий тягнучий біль у&nbsp;нижній кінцівці, утруднене дихання та&nbsp;судоми</p> - Захворіла дитина: на Харківщині вперше за сім років зафіксували випадок правця

    Дитину госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я – у хлопчика з’явився гострий тягнучий біль у нижній кінцівці, утруднене дихання та судоми

    Хлопчик підхопив правець, коли наступив ногою на цвях на подвір'ї приватного будинку

    У Красноградському районі Харківської області на правець захворіла 10-річна дитина. Це перший випадок в регіоні з 2013 року.

    Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

    Епідеміологічне розслідування встановило, що хлопчик підхопив правець, коли наступив ногою на цвях на подвір'ї приватного будинку. Орієнтовно це сталося наприкінці жовтня.

    Дитину госпіталізували 6 листопада через різке погіршення стану здоров’я – у хлопчика з’явився гострий тягнучий біль у нижній кінцівці, утруднене дихання та судоми.

    За даними лабораторного центру, у Харківській області останні два випадки правця були зареєстровані у 2013 році. У Харкові тоді захворіли двоє дорослих.

    За перші вісім місяців 2020 року в Україні було зареєстровано п’ять випадків правця у дітей і три випадки у дорослих. За аналогічний період 2019 року всього виявлено сім випадків.

    Правець – важка гостра інфекційна хвороба, яка виникає внаслідок проникнення збудника в організм через ушкоджену шкіру або слизові оболонки. Токсином збудника уражується ЦНС, що супроводжується тонічним напруженням скелетних м’язів з періодичними генералізованими судомами.

    Правцем можна інфікуватись при пошкодженні шкіри та слизових оболонок, внаслідок травмування гострими предметами, уламками деревини.

    За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі щорічно від правця гине понад 160 тис. людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування правцю у розвинених країнах помирає 30-60% госпіталізованих хворих.

    Лікарі епідеміологи нагадують, що щеплення і дотримання заходів безпеки – це найкращий захист від правця.

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