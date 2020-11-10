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    Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно

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    Українці почали повторно заражатися коронавірусом&nbsp; - Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно
    Українці почали повторно заражатися коронавірусом 

    Лікар капопередила, що українці можуть заразитися Covid-19 повторно, але це буде інший штам вірусу

    Лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні № 17 Світлана Гук розповіла, що в Україні зараз циркулює кілька штамів коронавірусу і людина може повторно заразитися як у важкій, так і у легкій формі.

    Лікар розповіла, що вона вже двічі інфікувалася Covid-19 і попередила, що цей вірус постійно мутує. Про це вона повідомила в інтерв'ю Укрінформ.

    «Зараз на території України циркулюють декілька штамів. Геном коронавірусу містить 30000 нуклеотидів, послідовностей амінокислот. І випадкова заміна цієї послідовності при реплікації вірусу вже дає можливість розвитку нового штаму. Новий штам може бути менш або більш агресивним, які мутації роблять його нежиттєздатним тощо. Є ціла інтерактивна карта поширення варіантів коронавірусу. Їх кількість нестабільна, вони постійно мутують. Так, багато штамів, я вже хворіла Covid-19 двічі - зі всіма ознаками, і між захворюваннями 4 місяці пройшло. Тобто це не той випадок, коли щось не дообстежили та не долікували. Мабуть, вдруге (у жовтні) мені попався інший штам», - розповіла Світлана Гук.

    Вона зазначила, що в перший раз перехворіла з класичними симптомами – високою температурою, сильною слабкістю. А от вдруге було набагато легше, оскільки «перехресний імунітет» все ж існує.

    «Може, навіть не звернула б уваги, якби нас на роботі не тестували кожні два тижні. І коли отримала результат, поміряла температуру, виявила 37,6. А до того часу вважала, що я просто втомилася. Але, на жаль, чула і про випадки, коли повторне зараження протікало гірше, ніж перше. Дуже багато факторів беруть у цьому участь. Впливають властивості організму, вірусу і його разюча доза, поведінка пацієнта у перші дні після зараження. Лікарі просто йдуть за ситуацією та аналізують», - пояснила фахівець.

    Раніше вчені з'ясували, що Європою поширюється новий штам коронавірусу.

    Нагадаємо, В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      479197
    • Хворіють
      255784
    • Одужали
      214657
    • Померли
      8756

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

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