Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно
Лікар капопередила, що українці можуть заразитися Covid-19 повторно, але це буде інший штам вірусу
Лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні № 17 Світлана Гук розповіла, що в Україні зараз циркулює кілька штамів коронавірусу і людина може повторно заразитися як у важкій, так і у легкій формі.
Лікар розповіла, що вона вже двічі інфікувалася Covid-19 і попередила, що цей вірус постійно мутує. Про це вона повідомила в інтерв'ю Укрінформ.
«Зараз на території України циркулюють декілька штамів. Геном коронавірусу містить 30000 нуклеотидів, послідовностей амінокислот. І випадкова заміна цієї послідовності при реплікації вірусу вже дає можливість розвитку нового штаму. Новий штам може бути менш або більш агресивним, які мутації роблять його нежиттєздатним тощо. Є ціла інтерактивна карта поширення варіантів коронавірусу. Їх кількість нестабільна, вони постійно мутують. Так, багато штамів, я вже хворіла Covid-19 двічі - зі всіма ознаками, і між захворюваннями 4 місяці пройшло. Тобто це не той випадок, коли щось не дообстежили та не долікували. Мабуть, вдруге (у жовтні) мені попався інший штам», - розповіла Світлана Гук.
Вона зазначила, що в перший раз перехворіла з класичними симптомами – високою температурою, сильною слабкістю. А от вдруге було набагато легше, оскільки «перехресний імунітет» все ж існує.
«Може, навіть не звернула б уваги, якби нас на роботі не тестували кожні два тижні. І коли отримала результат, поміряла температуру, виявила 37,6. А до того часу вважала, що я просто втомилася. Але, на жаль, чула і про випадки, коли повторне зараження протікало гірше, ніж перше. Дуже багато факторів беруть у цьому участь. Впливають властивості організму, вірусу і його разюча доза, поведінка пацієнта у перші дні після зараження. Лікарі просто йдуть за ситуацією та аналізують», - пояснила фахівець.
Раніше вчені з'ясували, що Європою поширюється новий штам коронавірусу.
Нагадаємо, В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.
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Всього479197
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Хворіють255784
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Одужали214657
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Померли8756
До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.
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