Порошенко побажав Зеленському одужання, але закликав повернути гроші у коронавірусний фонд

«Кошти з фонду мають витрачатися не на дороги чи поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і на медичне оснащення»

Швидкого одужання від коронавіурусу побажав Петро Порошенко Володимиру Зеленському. Разом з тим, перебуваючи у Львові, він закликав владу повернути у коронавірусний фонд 40 мільярдів гривень, які були втрачені не за призначенням, і забезпечити фінансову допомогу українцям у випадку оголошення локдауну.

«Попри політичну боротьбу і безліч питань до влади, яка провалила оборону країни від пандемії, я по-людськи бажаю Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання. Я на собі знаю, що таке важко перехворіти ковідом. І дуже сподіваюся, що його молодий 42-річний організм легко впорається з інфекцією. Я щиро цього прагну», - зазначив лідер «Європейської солідарності».

Петро Порошенко зауважив, що влада говорить про запровадження так званого «локдауну вихідного дня», але забуває говорити про гроші.

«Люди мають їсти, платити за квартири – люди мають видатки. Рішення мають бути дуже прості: повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 мільярдів», - зазначив Порошенко.

Кошти з фонду мають витрачатися не на дороги чи поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і на медичне оснащення, - наголошує лідер «Європейської солідарності».

«Закупити і обладнати кисневими станціями, кисневими концентраторами кожне ліжко, забезпечити засобами захисту кожного лікаря, вчителя, вихователя», - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що Зеленський підхопив коронавірус. Він повідомив, що почувається добре, перебуває на ізоляції і має температуру 37,5. Потім Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Крім того прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила в новий конфуз - вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Наприкінці вересня - початку жовтня п’ятий президент Петро Порошенко також хворів на коронавірус. Зокрема, 3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень. 7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було. 11 жовтня, п’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще.

Нагадаємо, що Кабмін дозволив використати 100 млн грн з Covid-фонду на зйомки серіалів.

Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.

Також з'ясувалося, що Кабмін забирає мільйони гривень в онкохворих і направить їх на будівництво доріг

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