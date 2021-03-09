Землю накриють сильні магнітні бурі: які дні найнебезпечніші

У березні 2021 року Землю атакуватиме магнітна буря, яка сплесками різної сили триватиме близько десяти днів

Уже з перших чисел березня 2021 року очікуються потужні магнітні бурі, причому вони будуть далеко не єдиними. Впродовж березня спостерігається підвищена активність Сонця, так що штормити буде весь місяць.

Знаючи прогноз активності Сонця, метеозалежні люди зможуть в деякій мірі захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе, і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на березень 2021 року

Незначні магнітні коливання в березні можливі 13, 16, 21, 22, 30 числа.

Магнітні бурі у березні очікуються 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29 числа.

При цьому Сонце максимально проявить себе в період з 18 по 21 березня, якраз на весняне рівнодення. А ще в кінці місяця - з 28 по 30 березня, коли буде перехід на літній час в Україні.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі