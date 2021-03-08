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    У Великобританії науковці інфікували коронавірусом здорових людей

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    Це перше подібне дослідження у світі - У Великобританії науковці інфікували коронавірусом здорових людей
    Це перше подібне дослідження у світі

    Наукові дослідження проводиться у лондонській лікарні Royal Free Hospital

    У Великій Британії вперше в світі здорових волонтерів, які ще не були вакциновані від Covid-19, інфікували коронавірусом у рамках наукового дослідження Human Challenge Programme («Програма людського виклику»).

    Про це повідомляє DW.

    Міністерство охорони здоров’я Великої Британії розраховує – завдяки даним, отриманим під час досліджень, можна буде пришвидшити розробку вакцин та покращити протоколи лікування Covid-19.

    Речниця відомства розповіла, що дорослих добровольців у безпечних та контрольованих умовах інфікуватимуть вірусом, а медики та науковці цілодобово стежитимуть за станом заражених людей. Перші тести в рамках дослідження науковці зробили 6 березня.

    Для участі в дослідженні вчені відібрали близько 90 молодих та здорових людей, які навряд чи переноситимуть Covid-19 у важкій формі. На початковому етапі добровольці матимуть контакт з незначною кількістю вірусу, яка потрібна для інфікування. Мета дослідження – вивчити, як імунна система людини реагує на вірус, і як частки вірусу реагують на середовище.

    Дослідження проводиться у лондонській лікарні Royal Free Hospital.

    За даними британського уряду, це перше подібне дослідження у світі. Раніше таким чином вже вивчали грип та малярію, хоча в цих випадках піддослідні раніше вже отримували ліки.

    Німецькі науковці, однак, піддали критиці такі дослідження, допустивши, що в лабораторних умовах інфекція буде розвиватися не так, як у реальному житті.

    Теги: добровольці Велика Британія наука епідемія інфекція ліки вірус
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