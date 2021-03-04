Шмигаль розповів, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації

До кінця року в Україні планують провакцинувати від коронавірусу 10 млн осіб

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «паспорти вакцинації» можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною. Про це він повідомив під час брифінгу.

«Ми дуже далеко просунулись як держава в цифровій трансформації. На мою думку, найкращий варіант – це електронна верифікація вакцинованої особи. Будь-який папірець навіть із голограмою можна підробити, але коли є QR-код і є єдиний електронний реєстр – це простіший і надійніший спосіб верифікації вакцинованих осіб», – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що у світі немає єдиної думки про міжнародний «паспорт вакцинованої людини». «Ми будемо пропонувати свій досвід. Ось цей реєстр провакцинованих осіб, який запрацював з 1 березня, може бути основою для реєстру верифікації. Питання в тому, щоби ця верифікація стала міжнародною», – додав він.

Окрім цього, за його словами, потрібна спільна верифікація державних реєстрів між країнами.

Також Шмигаль зазначив, що в Україні планують дозволити використовувати залишки вакцин для людей поза загальною чергою для того, щоб уникнути їх утилізації.

«Є частина вакцин, які не встигають використовувати в період, коли вони відкриті і мають бути використані протягом двох-трьох діб, далі така вакцина має фактично викидатися. Потрібно підбирати та моделювати систему сьогодні так: якщо людина з першого етапу в тому чи іншому пункті призначення провакцинувалась, і залишалися якісь дози, то значить потрібно залучати осіб із другого етапу вакцинації, з третього етапу вакцинації», – розповів Шмигаль.

За його словами, вирішити цю проблему дозволить портал електронної вакцинації, через який людей запрошуватимуть довакцинуватися, аби уникнути надлишку вакцин.

Також Шмигаль розповів, що до кінця поточного року в Україні планують провакцинувати від коронавірусу 10 млн осіб. Прем'єр додав, що українці досить активно записуються в чергу на вакцинацію в застосунку «Дія». За три дні з початку запуску вже записалися майже 100 тисяч осіб.

Також Шмигаль зазначив, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну.