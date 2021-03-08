Скасування переведення годинників: в областях можуть з’явитися різні робочі графіки

Верховна Рада попередньо ухвалила законопроект, згідно з яким в Україні більше не переводитимуть годинники на літній та зимовий час

Депутати планують дати можливість органам місцевого самоврядування самостійно коригувати час початку та закінчення робочого дня

Про це заявив перший віце-спікер Руслан Стефанчук в ефірі «Україна 24».

Народний депутат пояснив, що йдеться про особливості формування графіка робочого дня в регіонах. Так, у парламенті хочуть надати органам місцевого самоврядування можливість на свій розсуд самостійно «рухати» його початок і закінчення.

При цьому Стефанчук наголошує, що по всій території України діятиме єдиний час – київський.

«Але між першим та другим читанням, я думаю, з’явиться норма, ми будемо її ініціювати, що органи місцевого самоврядування у разі необхідності можуть встановлювати не регіональний час, а особливості початку робочого дня», – розповів депутат.

За задумом, така опція дозволить місцевій владі формувати свій початок робочого дня в тій чи іншій області.

«Якщо вони бачать, що якийсь розрив у часі є, то вони, не скасовуючи київський час, можуть встановити, що робота в певному регіоні буде, наприклад, на пів години пізніше чи раніше починатися. Але це жодним чином не впливатиме на єдиний київський час на всій території України», – зазначив він.

Також Стефанчук звернув увагу, що у переході на літній/зимовий час нема потреби, і корисність або економічність таких переводів годинників абсолютно не доведені.

Раніше Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу.

У жовтні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пообіцяло звернутися до Кабміну та запропонувати відмовитися від такої практики, якщо Європарламент скасує перехід на літній час. У Мінекономрозвитку додали, що в них немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформації про зменшення споживання електроенергії при цьому