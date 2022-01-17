Зробити дітям щеплення від Covid-19 стало простіше: що змінилося

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна

Вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн

Міністерство охорони здоров'я України спростило доступ до вакцинації від коронавірусу для дітей віком від 12 років. Скасовано, зокрема, вимогу про обов'язкову наявність інших щеплень, повідомляє пресслужба МОЗ.

Як зазначається у наказі міністерства, для вакцинації дітей віком від 12 до 17 років більше не потрібно надавати довідку про інші щеплення. Батькам або опікунам досить записати дитину в будь-який прищеплювальний пункт або центр. Їх адреси можна знайти по посилання або дізнатися за телефоном 0 800 60 20 19.

Для того, щоб вакцинувати дитину від коронавірусу необхідно мати з собою:

для дітей 12-13 років – свідоцтво про народження;

для дітей 14-17 років – паспорт та ідентифікаційний код, щоб дані про щеплення були внесені в електронну систему охорони здоров'я.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Як відомо, до 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення:

від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);

туберкульозу (1 доза, завершений курс);

кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс);

дифтерії, правця (5 доз);

кашлюка (4 дози, завершений курс);

поліомієліту (5 доз);

хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).

У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року МОЗ рекомендувало щепити дітей від 12 років від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень.

Вакцина Comirnaty пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років, які довели її ефективність та безпечність. Виробник вніс в інструкцію до вакцини зміни, якими дозволено використовувати цю вакцину дітям від 12 років.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вакцина Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо.