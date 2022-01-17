У дитсадку Ірпеня масово похворіли діти: підозрюють спалах ротавірусу

Відбувається внутрішня перевірка дій працівників садочка, які могли б спричинити поширення інфекції

У місті Ірпінь, що на Київщині, в дитячому садку «Знайко» отруїлися діти. Про це повідомила депутатка Ірпінської міськради Юлії Устич у Facebook.

За її словами, 14 січня був офіційно підтверджений один випадок захворювання дитини на ротавірус у групі «Волошка». Згодом, за інформацією батьків, ще 13 дітей мали схожі до ротавірусу симптоми.

«Інформація, яку розповсюдили в ЗМІ щодо «20 хворих» – неправдива», – написала депутатка.

Устич зазначила, що керівництво дошкільного закладу після повідомлення про хворобу дітей вжило всіх необхідних заходів.

«На жаль, від цього інфекційного захворювання не застрахований жоден дитячий колектив. Керівництвом садочку відразу було вжито першочергових заходів, які здійснюються в такій ситуації: повідомлено Держпродспоживслужбу, продезінфіковано групове приміщення, ігрове обладнання, меблі, з батьками в телефонному режимі з’ясовано стан здоров’я кожної дитини з цієї групи», – написала вона.

Зараз відбувається внутрішня перевірка дій працівників садочка, які могли б спричинити поширення інфекції.

Крім того, за словами депутатки, з 17 січня на дотримання санітарно-гігієнічних норм будуть перевірені усі дитсадки громади.

До слова, у Хмельницькій області 16 дітей з Вінничини отруїлися хлором. Напередодні вони відвідували місцевий аквапарк