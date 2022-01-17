Кияни стали частіше хворіти на грип і ГРВІ

За другий тиждень 2022 року зареєстровано 11 тис. 912 хворих на грип та ГРВІ

У структурі захворюваності діти становлять 41,1% від усіх хворих

У Києві за минулий тиждень зросла захворюваність на грип та ГРВІ, зокрема зареєстровано майже 12 тис. нових хворих, що на третину більше за попередній період. Про повідомили у столичній міськдержадміністрації.

«За минулий, другий тиждень 2022 року зареєстровано 11 тис. 912 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на Covid-19, що більше на 27,7% у порівнянні з попереднім тижнем», – йдеться у повідомленні.

Зростання захворюваності зафіксовано як серед дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 4 тис. 895 (зростання на 16,4%), дорослих – 7 тис. 017 осіб (зростання на 36,9%).

«У структурі захворюваності діти становлять 41,1%, а на попередньому тижні – 45,1%. Із них 46,2% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 2 тис. 263 випадки серед школярів», –уточнили у КМДА.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 497 осіб, із них 108 – діти.

Разом з тим повідомляється, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ в столиці нижчий епідемічного порогу на 49,6%.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 510 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 345 тис. киян.

До слова, 16 січня в Україні медики зафіксували 5072 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.

Також з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.