Гроші за вакцинацію: на що діти зможуть витратити власну тисячу

Кошти можна буде використати на позашкільну освіту

Скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть неповнолітні. Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти. Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Володимира Зеленського, пише пресслужба Офісу президента.

«Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років», – інформує пресслужба.

Крім того, повідомляєтьс я, що найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою «єПідтримка» вакцинованими особами, старшими за 60 років.

Раніше Зеленський під час селекторної наради поставив уряду завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми «єПідтримка» для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19.

Також Офіс президента заявив про стрімке збільшення хворих в Україні.

Тим часом одна з областей наближається до «червоної» зони карантину. Тривалий час «помаранчевими» залишаються Сумщина та Івано-Франківщина. Втім, в останній епідеміологічні показники погіршилися: перевищений показник динаміки рівня Covid-госпіталізацій – 54,3% – при нормі не більше 50%.

Нагадаємо, що за добу в Україні підтвердили понад 5 тис. нових хворих на коронавірус.

До слова, епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу.

Додамо, що МОЗ дозволить Covid-вакцинацію дітей від 5 років: про що треба знати батькам.

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