Звідки пішов коронавірус? ВООЗ зробила заяву

Вірус був уперше виявлений у китайському місті Ухань у грудні 2019 року

ВООЗ просить Китай про співпрацю щодо походження Covid-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреїсус закликав Китай поділитися своєю інформацією про походження COVID-19. Про це передає Reuters&

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«Без повного доступу до інформації, яку має Китай, ми не можемо точно визначити походження Covid-19», – заявив Гебреїсус у відповідь на питання про походження вірусу.

Гебреїсус зазначив, що всі наявні гіпотези на столі. Це позиція ВООЗ, і саме тому організація просить Китай співпрацювати у цьому питанні.

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Вірус був уперше виявлений у китайському місті Ухань у грудні 2019 року. За словами міжнародних дослідників, дані про перші дні пандемії Covid дають інформацію про її походження, зокрема, припускають роль тварин у поширенні коронавірусу серед людей.

Доктор ВООЗ Марія Ван Керхове, технічний керівник Covid-19, зазначила, що остання китайська інформація дає деякі «підказки» про походження, але не дає відповідей. Вона сказала, що ВООЗ зараз працює з вченими, щоб дізнатися більше про найраніші випадки захворювання у 2019 році, наприклад, про місцезнаходження інфікованих.

ВООЗ також запросила у Сполучених Штатів вихідні дані, що лежать в основі нещодавнього дослідження Міністерства енергетики США, в якому передбачається, що витік із лабораторії в Китаї, ймовірно, викликав пандемію Covid-19.

Раніше повідомлялося, що в Україні можливе чергове збільшення захворюваності на Covid-19, зокрема через властивість штаму «Кракен» швидко поширюватися і низьке охоплення щепленнями проти коронавірусу.