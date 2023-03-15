Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

В Україні може зрости кількість хворих на Covid-19 вже найближчими тижнями

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні може зрости кількість хворих на Covid-19 вже найближчими тижнями
фото ілюстративне

Щотижня через Covid-19 в Україні госпіталізують близько 4 тис. людей

В Україні можливе чергове збільшення захворюваності на Covid-19, зокрема через властивість штаму «Кракен» швидко поширюватися і низьке охоплення щепленнями проти коронавірусу. Про це сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, консультант з вакцинації проти Covid-19 у спільних зі Світовим банком проєктах МОЗ України Федір Лапій, передає «Укрінформ».

«Ми попереджали про те, що є сезонність, і вона чітко відстежується. Ми говорили і два роки тому про підйом захворюваності восени і наприкінці зими – на початку весни. У 2022 році пік припав на жовтень і кінець зими. І зараз ми бачимо зростання. А зважаючи на поширення «Кракена», на те, що багато людей з груп ризику не вакциновані або взагалі, або хоча б першим бустером, то будемо і надалі збирати врожай і у вигляді госпіталізацій, і у вигляді смертей», – сказав Лапій.

Лапій зазначив, що близько чотирьох тисяч людей щотижня госпіталують через Covid-19, і це важкі випадки.

«Що таке чотири тисячі в тиждень госпіталізованих в умовах війни, коли переобтяжена система охорони здоров'я. Одна велика обласна лікарня - це 400-450 ліжок. Це приблизно 10 обласних лікарень у тиждень повністю завантажені пацієнтами. Вакцинація може це попередити», – додав він.

Раніше ВООЗ назвала терміни, коли закінчиться пандемія Covid-19.

Теги: коронавірус хвороби

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удвічі більше киян захворіли на коронавірус минулого тижня у порівнянні з попереднім
У Києві зростає захворюваність на коронавірус
6 березня, 18:01
Коронавірус «Кракен» в Україні: симптоми та особливості
Коронавірус «Кракен» в Україні: симптоми та особливості
25 сiчня, 08:53
Новий підвид коронавірусу вже підтверджено у чотирьох областях України
Новий підвид коронавірусу вже підтверджено у чотирьох областях України
23 лютого, 08:17

Здоров'я

В Україні може зрости кількість хворих на Covid-19 вже найближчими тижнями
В Україні може зрости кількість хворих на Covid-19 вже найближчими тижнями
Вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження)
Вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження)
Коли закінчиться пандемія Covid-19: ВООЗ назвала терміни
Коли закінчиться пандемія Covid-19: ВООЗ назвала терміни
Науковці знайшли простий спосіб покращити розумові здібності (дослідження)
Науковці знайшли простий спосіб покращити розумові здібності (дослідження)
Проблема більшості українців: вчені назвали одну з причин розвитку хвороб серця
Проблема більшості українців: вчені назвали одну з причин розвитку хвороб серця
Українські медики провели декілька вдалих операцій із відновлення відірваних кінцівок
Українські медики провели декілька вдалих операцій із відновлення відірваних кінцівок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
18K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
11K
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
11K
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься
11K
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту