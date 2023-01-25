Коронавірус «Кракен» в Україні: симптоми та особливості

«Кракен» навчився обходити імунітет після раніше перенесеного Covid-19

Симптоматика нового штамому підвиду Covid-19 «Кракена» буде така ж, що і для «Омікрона». Лікарі стверджують, що протікання хворих на новий штам коронавірусу – зазвичай, легке. Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Сімейний лікар Михайло Цюрак розповів, що «Кракен» дуже швидко поширюється. Він є більш заразним, аніж «Омікрон».

«Штам «Кракен» є наслідком злиття двох різновидів штаму «Омікрон». Цей варіант є дуже заразним через надзвичайно високу активність зв'язування вірусу з клітинами людини (аналогія з міфічним Кракеном, який щупальцями обплутує свою жертву). «Кракен» навчився обходити імунітет після раніше перенесеного Covid-19, тому захист від нього мають лише вакциновані, при умові наявності мінімум однієї бустерної дози (якщо вакцинувалися першими двома дозами більше шести місяців тому)», – зазначив лікар

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Симптоми «Кракена»:

підвищення температури;

загальна слабкість;

головний і м'язовий біль;

нежить і чхання, кашель;

першіння в горлі;

в окремих випадках може погіршитися апетит та виникнути діарея.

Особливості варіанту коронавірусу «Кракен»

Головна інфекціоністка України, заслужена лікарка професорка Ольга Голубовська розповіла, що на відміну від інших попередніх варіантів Covid-19, на цей штам можуть хворіти як вакциновані, так і перехворілі.

«Він швидший, ніж інші підваріанти, витісняє попередні варіанти вірусу. «Кракен» вислизає ще більше від імунного захисту людини, як природного, так і штучного, тобто на ризик зараження піддаються люди, які перехворіли, і вакциновані. Але поки що немає даних про те, що він викликає важчі форми захворювання. Він під пильною увагою у світі, але до нього пильна увага виключно через ті особливості, про які я сказала зараз», – пояснила лікарка.

Як лікувати штам «Омікрон» – «Кракен»

Мінохорони здоров’я повідмоляє, що головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на Covid-19 та потенційно нових штамів є вакцинація. Україна розпочала п’ятий етап вакцинації. У відомстві нагадують, що охочі можуть вакцинуватись у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.

Станом на 16 січня в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів – однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac. Курс щеплення включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу – через п'ять місяців, другу – через чотири.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом підвиду Covid-19 Omicron XBB.1.5, або «Кракен». Випадок був зафіксований у Сумській області.