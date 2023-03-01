ФБР підтвердило одну із версій поширення коронавірусу у світі
Директор ФБР підтвердив версію про лабораторне походження коронавірусу
Директор ФБР Крістофер Рей розповів телеканалу Fox News, що причиною пандемії Covid-19 став витік із лабораторії в Ухані. За його словами, у відомстві дана версія розглядається як основна. Він додав, що китайський уряд перешкоджає встановленню причин пандемії.
Глава відомства зазначив, що ФБР співпрацює із союзниками з цього питання. При цьому він не зміг надати доказів своїх тверджень.
Коментарі пана Рея прозвучали через день після того, як посол США в Китаї закликав країну «бути більш чесною» щодо походження Covid.
У своєму інтерв’ю у вівторок пан Рей сказав, що Китай «робив усе можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати» спроби виявити джерело глобальної пандемії.
Нагадаємо, раніше представник МЗС КНР Мао Нін закликала припинити дискредитувати Китай і політизувати питання походження коронавірусу, заявляючи про можливий витік Covid-19 з китайської лабораторії.
За її словами, спільна наукова група Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Китаю дійшла висновку, що таке походження коронавірусу є малоймовірним, і з цим висновком погодилися у міжнародному співтоваристві та науковому середовищі.
Вчені в усьому світі, як і раніше, не дійшли єдиної думки з приводу походження COVID-19. Одні фахівці стверджують, що він «втік» з лабораторії Ухані, інші наполягають на версії тваринного походження.
Інші урядові установи США зробили висновки, відмінні від висновків ФБР.
Деякі з них сказали, але з низьким рівнем достовірності, що вірус зародився не в лабораторії, а перейшов від тварин до людей. У Білому домі заявили, що в уряді США немає консенсусу щодо походження. Спільне розслідування Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2021 році назвало теорію витоку з лабораторії «вкрай малоймовірною».
Однак розслідування ВООЗ було піддано різкій критиці, і її генеральний директор відтоді закликав до нового розслідування, заявивши: «Усі гіпотези залишаються відкритими та потребують подальшого вивчення».
Деякі дослідження показують, що вірус перейшов від тварин до людей в Ухані, можливо, на міському ринку морепродуктів і дикої природи. Цей ринок знаходиться поблизу провідної світової вірусної лабораторії, Інституту вірусології Уханя, яка проводила дослідження коронавірусів.
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