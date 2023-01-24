В Україні виявлено перший випадок коронавірусу «кракен»

Людина, яка захворіла, не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу

Випадок був зафіксований у Сумській області

В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом підвиду Covid-19 Omicron XBB.1.5, або «Кракен». Випадок був зафіксований у Сумській області, повідомила пресслужба МОЗ України.

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За інформацією ВООЗ, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Раніше повідомлялося, що у Китаї за тиждень через коронавірус померло понад 10 тис. осіб. Також в Україні спостерігається твіндемія – одночасна епідемія грипу та коронавірусу.