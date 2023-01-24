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В Україні виявлено перший випадок коронавірусу «кракен»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні виявлено перший випадок коронавірусу «кракен»
Людина, яка захворіла, не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу
фото: kyivcity.gov.ua

Випадок був зафіксований у Сумській області

В Україні зафіксовано перший випадок зараження новим штамом підвиду Covid-19 Omicron XBB.1.5, або «Кракен». Випадок був зафіксований у Сумській області,  повідомила пресслужба МОЗ України.

За інформацією ВООЗ, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Раніше повідомлялося, що у Китаї за тиждень через коронавірус померло понад 10 тис. осіб. Також в Україні спостерігається твіндемія – одночасна епідемія грипу та коронавірусу. 

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Теги: міністр епідемія вакцинація коронавірус Сумщина

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