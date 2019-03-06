  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Окупанти поки вирішили не забороняти Єдину церкву в ОРДО – архієпископ

    • Розсилка
    З 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України - Окупанти поки вирішили не забороняти Єдину церкву в ОРДО – архієпископ
    З 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України

    На окупованій частині Донеччини у 36 парафіях Православної церкви України служать три священика і два диякони

    Наразі окупанти припинили погрожувати священикам Православної церкви України щодо заборони діяльності на території тимчасово окупованої Донецької області. Про це розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.

    «Через ЗМІ ми підняли таку бурю, щоб захистити своїх вірних, своє духовенство. Вони, напевно, зробили крок назад. Але, відверто кажучи, я їм не вірю. Їхня вся діяльність покладена на брехні, про що можна казати», - повідомив архієпископ.

    За його словами, міжнародні організації таки впливають на окупантів, бо парафіяни бояться, так званої, «влади» і не виступатимуть на захист священиків ПЦУ.

    Читайте також

    «Те, що на них тиснули і тиснуть представники моніторингових місій, це дає на якийсь час зробити правильний висновок і зробити на упередження пару кроків вперед. Але зрозуміло, що наших священиків там дуже мало і розраховувати на те, що піднімуться люди місцеві і скажуть тій владі, щоб припинили тиск і гоніння на нашу церкву та духовенство, то звичайно вони не будуть цього робити, бо бояться за себе і свої сім’ї», - додав він.

    До слова, на окупованій частині Донеччини у 36 парафіях Православної церкви України служать три священика і два диякони.

    Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донеччини з 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.

    Як повідомлялося, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України Євстратій (Зоря) заявляв, що тільки міжнародні організації можуть вплинути на заборону діяльності ПЦУ на окупованих територіях Донеччини.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    окупанти ЗМІ церква Луганщина Українська православна церква Донеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ