Окупанти поки вирішили не забороняти Єдину церкву в ОРДО – архієпископ



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З 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України

На окупованій частині Донеччини у 36 парафіях Православної церкви України служать три священика і два диякони

Наразі окупанти припинили погрожувати священикам Православної церкви України щодо заборони діяльності на території тимчасово окупованої Донецької області. Про це розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.

«Через ЗМІ ми підняли таку бурю, щоб захистити своїх вірних, своє духовенство. Вони, напевно, зробили крок назад. Але, відверто кажучи, я їм не вірю. Їхня вся діяльність покладена на брехні, про що можна казати», - повідомив архієпископ.

За його словами, міжнародні організації таки впливають на окупантів, бо парафіяни бояться, так званої, «влади» і не виступатимуть на захист священиків ПЦУ.

«Те, що на них тиснули і тиснуть представники моніторингових місій, це дає на якийсь час зробити правильний висновок і зробити на упередження пару кроків вперед. Але зрозуміло, що наших священиків там дуже мало і розраховувати на те, що піднімуться люди місцеві і скажуть тій владі, щоб припинили тиск і гоніння на нашу церкву та духовенство, то звичайно вони не будуть цього робити, бо бояться за себе і свої сім’ї», - додав він.

До слова, на окупованій частині Донеччини у 36 парафіях Православної церкви України служать три священика і два диякони.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донеччини з 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.

Як повідомлялося, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України Євстратій (Зоря) заявляв, що тільки міжнародні організації можуть вплинути на заборону діяльності ПЦУ на окупованих територіях Донеччини.

Джерело: УНН