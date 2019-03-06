На Донбасі окупанти мінують територію біля військових частин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ukrinform.ua

За даними ГУР, мета мінування − унеможливлення втечі з частин та переходу лінії розмежування бойовиками російсько-терористичної гібридної армії

Російським окупаційним командуванням віддано розпорядження щодо мінування місцевості поблизу військових частин та передових позицій для унеможливлення самовільного залишення частин та переходу лінії розмежування бойовиками російсько-терористичної гібридної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними ГУР, командування російських окупаційних військ посилює заходи щодо запобігання потраплянню в полон або переходу на бік Об’єднаних сил військовослужбовців з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Зокрема, під виглядом контролю заходів виховної роботи до підрозділів російських окупаційних військ прибувають спеціально створені комісії для виявлення т.зв. «неблагонадійних осіб». До складу зазначених комісій залучаються офіцери з воєнно-політичної роботи та представники ФСБ РФ. При цьому, основні зусилля члени комісій приділяють виявленню військовослужбовців, які мають родичів або підтримують зв’язки з громадянами на території підконтрольній Україні», − йдеться у повідомленні військової розвідки.

На днях ГУР зафіксувало прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

Як повідомлялось, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

Читайте також: