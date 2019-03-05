За перші дні березня окупанти вже чотири рази обстріляли населені пункти Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідки обстрілу н.п. Зайцеве Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Такі дії бойовиків гібридної армії свідчать про свідоме порушення російськими окупаційними військами всіх можливих принципів гуманітарного права

Протягом перших чотирьох днів весни українська сторона СЦКК зафіксувала вже чотири обстріли населених пунктів на Донеччині та Луганщині з боку російсько-терористичних військ. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

Так, 1 березня о 06:50 з боку збройних формувань Російської Федерації з напрямку населеного пункту Доломітне здійснено обстріл населеного пункту Травневе із застосуванням станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (11 пострілів). Внаслідок цього пошкоджено дах та фасад будівлі колишнього магазину, а також асфальтну дорогу по вул. Центральна.

Окрім того, під час обстрілу на автобусній зупинці, поблизу території насосної станції, перебували 15 місцевих мешканців, у тому числі одна дитина. Розриви гранат відбулися у безпосередньої близькості до цієї групи цивільних осіб, яким вдалося укритися за прилеглою будівлею – на щастя, ніхто з них не отримав поранень.

Цього ж дня, о 07:35 окупантами з напрямку населеного пункту Гольмівський здійснено обстріл зі ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм цивільної інфраструктури ТОВ «Бахмутський аграрний союз» у населеному пункті Новолуганське Бахмутського району Донецької області. В результаті влучення двох 122 мм артилерійських снарядів зруйновано проліт даху господарчої будівлі, знищено два автомобілі працівників агрофірми, завдано значних руйнувань будівлі стайні, пошкоджено зовнішню стіну будівлі ферми. Внаслідок прямих влучень дев’яти 120 мм мінометних мін пошкоджено стіни двох сховищ, паркан та внутрішні автошляхи, стовпи та лінії електромережі (ферма частково залишилась без електрики), зруйновано вікна у стайнях, пошкоджено обладнання ферми.

Працівники підприємства, які знаходились на території, не постраждали.

3 березня о 15:00 російсько-терористичними військами здійснено обстріл населеного пункту Зайцеве з мінометів калібру 82 мм (десять мінометних мін), дві з яких влучили у житловий сектор. Внаслідок цього пошкоджено фасад будинку за адресою вул. Маресьєва, 32. Власники будинку під час обстрілу знаходились на задньому подвір’ї. Також пошкоджено паркан та вікна будинків №№ 27, 31 та 36 на тій самій вулиці.

Постраждалих серед місцевого населення немає.

Майже у цей самий час 3 березня з населеного пункту Гольмівський окупантами було знову здійснено обстріл цивільної інфраструктури ТОВ «Бахмутський аграрний союз» у населеному пункті Новолуганське Бахмутського району Донецької області, із застосуванням міномету калібру 120 мм (11 мін). Внаслідок прямого влучення міни калібру 120 мм в господарчу будівлю агрофірми пошкоджено дах будівлі, газопровід, обладнання та вікна.

Під час обстрілу всередині будівлі, поблизу місця влучення мінометної міни, знаходились сім робітників ТОВ «Бахмутський аграрний союз». На щастя, людей врятували стіни приміщень, поранених не виявлено.

Варто зазначити, що під час обстрілу території ТОВ «Бахмутський аграрний союз» на автобусній зупинці у 150 метрах від вибуху знаходилось приблизно 45 чоловік, які очікували прибуття рейсового автобуса.

«Вказані факти свідчать про свідоме порушення російськими окупаційними військами всіх можливих принципів гуманітарного права», − резюмує штаб ООС.

Нагадаємо, військова розвідка зафіксувала прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Читайте також: