На Донбасі окупанти б'ють із важкої артилерії: двоє бійців ООС отримали поранення



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Фото: ТСН.ua

Протягом поточної доби бойоаики сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, при цьому шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Протягом поточної доби противник сім разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, при цьому шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв наші позиції:

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Лебединське;

з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села Водяне;

з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – біля села Широкине;

двічі, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски;

зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв позицію підрозділів Об'єднаних сил у районі села Кримське з мінометів калібру 82 мм.

У результаті обстрілів двоє наших захисників отримали поранення.

Об'єднані сили відповіли на обстріли загарбників вогнем із незабороненої зброї.

Як повідомлялось, протягом перших чотирьох днів весни українська сторона СЦКК зафіксувала вже чотири обстріли населених пунктів на Донеччині та Луганщині з боку російсько-терористичних військ.

Нагадаємо, військова розвідка зафіксувала прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

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