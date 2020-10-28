Петиція за відставку Ситника. ЗМІ звернули увагу на дивні речі



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Станом на сьогодні зареєстровано 21 624 тих, хто підписав петицію

Офіс Президента не зараховує половину голосів під петицією за відставку Ситника?

Офіс Президента не зараховує половину голосів під петицією за відставку директора НАБУ Артема Ситника, хоча з іншими петиціями на сайті президента таких дивних проблем не виникає. Про це пише Обозреватель.

Дивні речі продовжують відбуватись з петицією на сайті Президента №22/103760-еп «Звільнити Ситника Артема Сергійовича, директора Національного антикорупційного бюро України з займаної посади».

На це ЗМІ звернули увагу ще у серпні, і Офіс Президента це пояснював «необхідністю додаткової перевірки голосів». Однак ситуація не змінилась – голоси половини осіб від тих, хто проголосував за відставку Ситника, не враховуються. Станом на сьогодні зареєстровано 21 624 тих, хто підписав петицію. Однак зараховано лише 12 013 голосів, тобто лише близько половини. Щодо інших петицій на сайті Президента такого розриву в кількості зареєстрованих та порахованих голосів не спостерігається.

Керівником Департаменту з питань звернень громадян, який є відповідальним за сайт петицій Президенту, є Ганна Кільова, яка у 2010-2014 роках працювала в.о. керівника Управління з питань звернень громадян Адміністрації Президента при Януковичі та керівником Приймальні Президента при Порошенко.

Нагадаємо, що згідно з порядком розгляду звернень, проголосувати за петицію може тільки особа, що пройде процедуру реєстрації і авторизації. Це дає можливість проголосувати тільки реальній людині. Електронна петиція, адресована Президентові України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про звернення громадян», посадові особи, винні у порушенні законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Нагадаємо, що ЗМІ розповіли, хто такий детектив НАБУ Карєєв, який домігся звільнення Ситника.