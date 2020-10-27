ЗМІ розповіли, хто такий детектив НАБУ Карєєв, який домігся звільнення Ситника



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28 серпня цього року Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ

Суд вирішив поновити на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва

За інформацією ЗМІ, рішення ОАСК про звільнення Ситника відновило на посаді детектива Карєєва, якого звільнили після закінчення досудового розслідування “квартирної” справи проти голови Рахункової палати.

Після звільнення Карєєва справа так і не дійшла до суду, а Рахункова палата засекретила звіт про зловживання з бюджетними коштами в НАБУ. Про це повідомляє ДС.

Окружний адмінсуд Києва 26 жовтня ухвалив викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро. Окрім того, суд вирішив поновити на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення. У рамках позову Карєєва видали окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства, зазначають журналісти. Як пише ДС, йдеться про керівника другого підрозділу детективів Олександра Карєєва, якого директор НАБУ Ситник вигнав після розслідування своїм підлеглим «квартирної» справи проти Валерія Пацкана, керівника Рахункової палати, яку мали передати в суд.

Історія з незаконним звільненням керівника групи детективів, через яке була призупинена справа щодо нинішнього керівника Рахункової палати Пацкана, стала відомою ще у грудні минулого року.

Тоді стало відомо, що Рахункова палата засекретила звіт щодо проведеного аудиту НАБУ, який виявив численні порушення, у тому числі й фінансові. Журналіст Владислав Дзивідзинський заявив, що це пов'язано зі справою НАБУ проти самого Пацкана.

«Головою Рахункової палати Валерій Пацкан був призначений з депутатського крісла БПП. На той момент він був у розробці НАБУ за приватизацію службової квартири і можна припустити, що вів себе «слухняно». Незабаром у директора НАБУ Артема Ситника зникли претензії до квартири Пацкана, а у Пацкана зникли зауваження до директора НАБУ в частині витрачання бюджетних коштів» – писав Дзивідзинський.

Пізніше стали відомі й подробиці засекреченого звіту Рахункової палати про фінансові зловживання директора НАБУ Ситника. Telegram-канал Инсайдер UA повідомив цікаві подробиці про засекречений звіт Рахункової палати, в якому розкривалися «схеми» в НАБУ. Автори каналу стверджують, що виявлені порушення стосувалися закупівлі й використання військового транспорту, а також нецільового та практично безконтрольного використання бюджетних коштів «секретними агентами» НАБУ.

28 серпня цього року Конституційний суд визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Раніше директора Національного антикорупційного бюро було внесено до реєстру корупціонерів за рішенням суду. Нагадаємо, що також нещодавно стали відомі подробиці ДТП за участю нинішнього заступника і кума Ситника Андрія Калужинського. Калужинський скоїв смертельну ДТП на освітленому переході, але уникнув покарання за це.

Раніше повідомлялося, що у Раді готують законопроєкт, щоб звільнити Ситника.

Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

Згодом у НАБУ заявили, що що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро.