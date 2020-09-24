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    Директор НАБУ Ситник захворів на Covid-19

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    Екснардеп побажав Ситнику одужання - Директор НАБУ Ситник захворів на Covid-19
    Екснардеп побажав Ситнику одужання

    Про хворобу Ситника повідомили джерела в НАБУ, - ексдепутат

    Директор Національного антикорупційного бюро захворів коронавірусом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

    За словами Мосійчука, про хворобу Ситника повідомили джерела в НАБУ.

    «Джерела в НАБУ повідомляють, що в Артема Ситника виявлено Covid-19. Не ху# шастати і порушуючи карантин з іноземними кураторами обнімашками та цілувашками займатися. А взагалі, одужання!», –  написав політик.

    Як повідомлялося міський голова Харкова Геннадій Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

    Також головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак 10 вересня заразився коронавірусом Covid-19.

    17 вересня, народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заразився коронавірусом.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус виявили ще у понад 3,3 тис. осіб.

    До відома, у світі станом на 24 вересня зареєстрували понад 32 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн осіб. Антилідерами з захворюваності лишаються США, Індія, Бразилія, і Росія.

    НАБУ Ігор Мосійчук Артем Ситник Facebook карантин коронавірус
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