Директор НАБУ Ситник захворів на Covid-19



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Екснардеп побажав Ситнику одужання

Про хворобу Ситника повідомили джерела в НАБУ, - ексдепутат

Директор Національного антикорупційного бюро захворів коронавірусом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

За словами Мосійчука, про хворобу Ситника повідомили джерела в НАБУ.

«Джерела в НАБУ повідомляють, що в Артема Ситника виявлено Covid-19. Не ху# шастати і порушуючи карантин з іноземними кураторами обнімашками та цілувашками займатися. А взагалі, одужання!», – написав політик.

Як повідомлялося міський голова Харкова Геннадій Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

Також головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак 10 вересня заразився коронавірусом Covid-19.

17 вересня, народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заразився коронавірусом.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус виявили ще у понад 3,3 тис. осіб.

До відома, у світі станом на 24 вересня зареєстрували понад 32 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн осіб. Антилідерами з захворюваності лишаються США, Індія, Бразилія, і Росія.