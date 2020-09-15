Понад 70% українців не вірять, що Ситник здатний боротись з корупцією – опитування



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79,3% негативно оцінюють роботу Артема Ситника на посаді директора НАБУ

Заяву Ситника про те, що він відмовляється залишати посаду попри рішення Конституційного суду, не підтримують 74,7% українців

Українці негативно оцінюють роботу Артема Ситник на посаді директора НАБУ. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром «Соціальний Моніторинг» 3-8 вересня цього року.

Соціологи опитали 2 218 респондентів. Виявилося, що 63,9% опитаних негативно оцінюють роботу Артема Ситника на посаді директора НАБУ, 16,7% – позитивно. 19,4% респондентів не визначилися з відповіддю. Серед тих, хто визначився, негативно оцінили роботу Ситника 79,3% учасників опитування.

Ефективність діяльності Артема Ситника на посаді директора НАБУ по боротьбі з корупцією неефективною вважають 71,8% українців. Відмову Ситника залишати посаду попри рішення Конституційного суду не підтримують 74,7% українців.

До слова, за результатами загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року, найнижчий рівень повної підтримки серед усіх керівників правоохоронних органів виявився у директора НАБУ Артема Ситника.

Так на питання «Як Ви оцінюєте роботу наступних державних діячів-очільників правоохоронних структур?» щодо Артема Ситника тільки 1,1% відповів «повністю позитивно», «скоріше позитивно» – 9,5%.

Нагадаємо, що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро – НАБУ.

Крім того, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.