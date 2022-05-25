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    Події в Україні

    12 тонн тис. пропаганди: у мерії пояснили, що окупанти відвантажили з порту Маріуполя

    Єдине, що відвантажують окупанти в Маріупольському порту - це повітря&nbsp; - 12 тонн тис. пропаганди: у мерії пояснили, що окупанти відвантажили з порту Маріуполя
    Єдине, що відвантажують окупанти в Маріупольському порту - це повітря 
    фото з відкритих джерел

    У місті також відсутня електрика, без якої не можливо відновити роботу порту

    Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував слова самоназваного очільника міста Костянтина Іващенка про те, що окупанти вже відвантажили з порту 12 тисяч тон вантажу. Про це він написав в Telegram.

    «Вчора самоназваний мер Іващенко вже розповів, що 12 тисяч тон вантажу вже пішло з порту. Здається, поки це перші 12 тисяч тон брехні російської пропаганди. Разом з повітрям це поки єдине, що системно відвантажується з Маріуполя в навколишній світ», – зазначив Андрющенко.

    Також радник мера спростував заяву рашистів про те, що у Маріуполі з’явилась вода і електрика, а порт запрацював у звичайному режимі.

    «Суто технічно. Для роботи порту та відновлення перевалки вантажів потрібна …. електрика. Її немає. Навіть купа генераторів, якої теж немає, не забезпечить повноцінну (навіть натяк на повноцінну) роботу порту», – додав Андрющенко.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти хочуть вивезти залізницею металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Терміново розпочали роботи з ремонту залізничного полотна.

    Додамо, що Андрющенко повідомляв про те, що Маріуполю потрібна нова хвиля евакуації. Загроза епідемії у Маріуполі перетворюється на реальність з кожною грозою, але окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики. Дощова вода разом зі сміттям та трупною отрутою розтікається містом.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    12 тонн тис. пропаганди: у мерії пояснили, що окупанти відвантажили з порту Маріуполя