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    Події в Україні

    Окупанти возять вулицями Маріуполя пересувне «зомбіТБ» (відео)

    ПО Маріуполю їздить Зомбі-ТБ - Окупанти возять вулицями Маріуполя пересувне «зомбіТБ» (відео)
    ПО Маріуполю їздить Зомбі-ТБ
    фото: скріншот відео

    Глядачів на вулиці майже немає

    У тимчасово захопленому Маріуполі, де відсутнє електропостачання, окупанти розгорнули мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою. Проте глядачів на вулиці немає. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

    «ЗомбіТБ відтепер і в Маріуполі. Окупанти розгорнули в місті мережу пересувних телевізійних екранів. Святкування Дня перемоги показало всю нелояльність місцевих жителів до нового режиму. Зі 150-170 тисяч містян на офіційний захід прийшло лише кілька десятків. Звідси посилення інформаційного тиску на людей. Цього могло б бути достатньо для росіян. Але наших людей такою «лапшою» не нагодуєш», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, у Маріуполі росте загроза санітарної епідемії, тож місту потрібна нова хвиля евакуації.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти возять вулицями Маріуполя пересувне «зомбіТБ» (відео)