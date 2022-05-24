Окупанти возять вулицями Маріуполя пересувне «зомбіТБ» (відео)

Глядачів на вулиці майже немає

У тимчасово захопленому Маріуполі, де відсутнє електропостачання, окупанти розгорнули мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою. Проте глядачів на вулиці немає. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«ЗомбіТБ відтепер і в Маріуполі. Окупанти розгорнули в місті мережу пересувних телевізійних екранів. Святкування Дня перемоги показало всю нелояльність місцевих жителів до нового режиму. Зі 150-170 тисяч містян на офіційний захід прийшло лише кілька десятків. Звідси посилення інформаційного тиску на людей. Цього могло б бути достатньо для росіян. Але наших людей такою «лапшою» не нагодуєш», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Маріуполі росте загроза санітарної епідемії, тож місту потрібна нова хвиля евакуації.