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185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026
Ситуація на фронті 26 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 26 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 48 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6385 дронів-камікадзе та здійснив 2007 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

26 жовтня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 45 окупантів, п'ятеро поранено. Знищено шість одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб та чотири укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки та 40 укриттів противника. Знищено або подавлено 146 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік:

  • Волохівського
  • Охрімівки
  • Шабельного
  • Чугунівки

Дві атаки тривають.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурми у бік Радьківки. Один бій триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік Зеленої Долини, Колодязів та Лиману. Одна атака триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися вперед у районах Озерного, Кривої Луки та Миколаївки. Одна штурмова дія триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог штурмових дій не проводив.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

  • Олексієво-Дружківки
  • Новоселівки
  • Райського
  • Новопавлівки
  • Вільного
  • Кучерового Яру

Одна штурмова дія триває. 

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

  • Нового Донбасу
  • Добропілля
  • Вільного
  • Святогорівки
  • Світлого
  • Мирного
  • Сергіївки
  • Молодецького
  • Новомиколаївки
  • Філії

Три атаки тривають. 

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Піддубного.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 10 ворожих атак у бік:

  • Різдвянки
  • Воздвижівки
  • Нового Запоріжжя
  • Верхньої Терси
  • Гіркого
  • Чарівного

Один бій триває.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1706-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт Покровськ Лиман Костянтинівка штурм укриття Генштаб окупанти

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185 боїв за добу: лінія фронту станом на 26 жовтня 2026
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