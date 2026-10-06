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Міноборони розриває частину контрактів: понад 15 млрд грн піде на нагальні потреби армії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міноборони розриває частину контрактів: понад 15 млрд грн піде на нагальні потреби армії
Вивільнені кошти спрямують на закупівлю озброєння та засобів, які відповідають актуальним потребам війська
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Визначено закупівлі, які на сьогодні втратили пріоритетність або потребують перегляду

Міністерство оборони разом із Генеральним штабом ЗСУ переглянули частину запланованих та чинних закупівель озброєння. Загальна сума коштів, яка вивільниться за результатами перегляду, становить 15,6 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Рішення ухвалене з урахуванням актуальних потреб військових та того, як змінився перебіг воєнних дій. В основі лежить спільний аналіз Міністерства оборони та Генерального штабу чинних контрактів і закупівель, що були заплановані», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами аналізу визначено закупівлі, які на сьогодні втратили пріоритетність або потребують перегляду. Частину відповідних контрактів буде розірвано, від укладання частини запланованих контрактів відмовляться.

«За окремими позиціями обсяги постачання скоригували відповідно до актуальної потреби. Така можливість передбачена умовами договорів у разі зміни потреби. Вивільнені кошти спрямують на закупівлю озброєння та засобів, які більше відповідають актуальним потребам війська», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, українські виробники озброєння поставили техніку військовим за системою єБалів, але місяцями не можуть отримати за неї кошти. Заборгованість перед окремими підприємствами сягає від 24 млн до сотень мільйонів гривень

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Теги: Генштаб військові Міноборони

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