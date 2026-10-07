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183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026
Ситуація на фронті 7 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 7 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 56 авіаційних ударів – скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5624 дрони-камікадзе та здійснив 2046 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

7 жовтня на фронті відбулося 183 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 42 окупанти, дев'ятеро поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної, п'ять одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 21 укриття ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, чотири артилерійські системи, сім пунктів управління БпЛА та 128 укриттів противника. Знищено або подавлено 298 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано одну штурмову дію. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснили 43 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вовчанська, Тернової, Ізбицького та Колодязного. Два боєзіткнення тривають.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири штурми в районах Радьківки та у бік Ківшарівки.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито сім спроб загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки, Торського та Лиману.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Озерного та Кривої Луки.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

  • Іллінівки
  • Новоселівки
  • Русиного Яру
  • Осикового
  • Вільного
  • Степів 
183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 20 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Красноподілля
  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Ганнівки
  • Добропілля
  • Водянського
  • Світлого
  • Новогришиного
  • Сергіївки
  • Молодецького

Два боєзіткнення тривають. 

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки окупантів у районах Тернового та Воскресенки.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано шість атак окупантів у районах Різдвянки, Копанів та Гуляйпільського.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника у бік Приморського та Плавнів.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

183 бої за добу: лінія фронту станом на 7 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1687-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб фронт штурм Лиман

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