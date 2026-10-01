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Зеленський із передової звернувся до захисників України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський із передової звернувся до захисників України
Президент зазначив, що саме стійкість української держави починається з фронту
фото: кадр з відео

Президент подякував військовим за стійкість, захист держави та українського майбутнього

Президент Володимир Зеленський перебуваючи на фронті звернувся до українських військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України. Він подякував воїнам за оборону держави та наголосив, що саме на передовій формується стійкість України, пише «Главком».

«Фронт. Тут здобувається Незалежність. І шлях до миру пролягає ось цими лабіринтами, такими коридорами», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що саме стійкість української держави починається з фронту – з пунктів управління та кожної позиції, де перебувають українські військові.

«І коли кажемо: "Україна тримається", то початок ось ця стійкість бере саме на фронті, у таких пунктах управління і на кожній нашій позиції, де Україна є, тому що у України є захисники, захисниці. Наші воїни», – заявив глава держави.

Зеленський також подякував усім, хто захищає життя українців, їхні цінності та право держави на існування.

«Я дякую вам. Всім, хто на захисті нашого життя, наших цінностей, українського права бути і нашого майбутнього – всієї нашої держави», – сказав президент.

Він окремо звернувся до військових, які носять український шеврон і щодня виконують бойові завдання.

«Дякую всім, хто носить на плечах шеврон і тримає на плечах Незалежність», – наголосив Зеленський. Наприкінці звернення президент привітав захисників і захисниць України.

«З вдячністю та повагою всім нашим захисникам і захисницям ми кажемо сьогодні: Слава вам! Слава Україні! Героям слава!» – сказав Зеленський.

Напередодні свята президент також зустрівся з українськими воїнами, відзначив їх державними нагородами та вручив підрозділам Сил оборони бойові прапори й відзнаки.

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Теги: війна Володимир Зеленський День захисника України фронт

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