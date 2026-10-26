Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2026 року

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

За минулу добу на фронті відбулося 177 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав 83 авіаційних ударів, під час яких скинув 281 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10010 дронів-камікадзе та здійснили 3276 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 24 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, артилерійську систему та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

Артилерійських обстрілів на Сумщині зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Товстодубове, Сопич, Кореньок, Лужки, Студенок, Писарівка, Потапівка та Нова Січ. На Чернігівщині під обстрілами опинилися Клюси, Камінь та Миколаївка. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське, Гнилиця, Пустогород та Лужки Сумської області.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Загарбники тричі атакували в районах Бачівська, Бояро-Лежачі та Олексіївки.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Бочкового, Охрімівки та Захарівки.

На куп'янському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На лиманському напрямку

Зупинено спроби просунутися. Захисники відбили вісім атак у районах Степового, Зеленої Долини, Колодязів, Ставків, Лимана та Зарічного.

На слов'янському напрямку

Противник активних наступальних дій не проводив.

На краматорському напрямку

Воїни відбили одну атаку ворога в районі Малинівки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Райського, Миколайпілля, Довгої Балки, Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки.

На покровському напрямку

Оборонці зупинили 36 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Надії, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Нового Донбасу, Чернігівки, Красноподілля та Гулівого.

На олександрівському напрямку

Противник активних наступальних дій не проводив.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 13 разів намагався просунутися у районах Добропілля, Білогір’я та у бік населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка.

Нагадаємо, триває 1706-й день повномасштабної війни в Україні.