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Пошкоджено десятки будинків: наслідки обстрілу Нікополя (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пошкоджено десятки будинків: наслідки обстрілу Нікополя (фото)
Рятувальники ліквідували чотири пожежі у приватних будинках
Микола Лукашук/Telegram

Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину без світла залишилось близько 500 абонентів

Внаслідок сьогоднішньої атаки по Нікополю на Дніпропетровщині постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зазначається, що рятувальники ліквідували чотири пожежі у приватних будинках. Один будинок зруйновано, ще 20 пошкоджено. Також зачепило будівлі трьох об‘єктів господарювання і восьми господарчих споруд.

«Було перебито лінії електропередач, без світла залишилось близько 500 абонентів. Але аварійні бригади працюють оперативно, тож до кінця дня планується повне відновлення електропостачання», – зазначив Лукашук.

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У Криворізькому районі під обстріл потрапили прикордонні території Зеленодольської громади. Без постраждалих. В усіх інших районах області день минув тихо.

Нагадаємо, триває 174-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої держави.

Теги: Дніпропетровщина війна війна в Україні росія окупанти Україна

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