Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог застосовує запальні снаряди та дистанційно мінує території України, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог застосовує запальні снаряди та дистанційно мінує території України, – Генштаб
Противник веде наступ неподалік Новомихайлівки, бойові дії тривають
фото ілюстративне

Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі

Триває 174-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах нашої держави. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Ознак створення наступальних угруповань збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь не виявлено. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Сіверський напрямок

Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Кам’янської Слободи на Чернігівщині та Ходиного і Сваркового Сумської області. Тривають розвідпольоти БПЛА противника.

Харківський напрямок

Ворог здійснював вогневе ураження в райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Дуванка, Дементіївка, Питомник, Руська та Черкаська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Верхній Салтів, Мосьпанове, Іванівка, Коробочкине та Чепіль. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки.

Слов’янський напрямок

Противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини. В районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії. Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов.

Донецький напрямок

Основні зусилля противника зосереджуються на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Краматорський напрямок

Підрозділи ворога здійснили обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар’ївки, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив.

Бахмутський напрямок

Зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також ворог завдав авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара. Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження – втік. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом.

Авдіївський напрямок

Противник, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдав авіаудару біля Мар’їнки. Вів наступ у районі Невельського, бойові дії тривають.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам’янського, Дорожнянки та Новополя. Ворог завдав авіаційних ударів біля Новоандріївки, Павлівки і Полтавки. Веде наступ неподалік Новомихайлівки, бойові дії тривають.

Південнобузький напрямок

Основні зусилля противника зосереджуються недопущенні просування наших військ та веденні повітряної розвідки БпЛА. Ворог продовжує обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Прибузьке, Шевченко, Киселівка, Благодатне, Широке, Кобзарці, Андріївка, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Велика Костромка та Червоногригорівка.

Завдав авіаційних ударів в районах Посад-Покровського, Білої Криниці та Лозового. Недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для окупантів значними втратами та втечею.
 

 

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальні бойові втрати Росії на 16 серпня орієнтовно склали 43 900 окупантів
ЗСУ знищили майже 44 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Сьогодні, 09:42
Аеропорт Джанкой має у своєму розпорядженні велику кількість зенітних комплексів С-400 і вертольотів МІ-28Н
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
Сьогодні, 12:29
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45

Події в Україні

У Лисичанську підірвано колишню будівлю СБУ, де базувалися окупанти (відео)
У Лисичанську підірвано колишню будівлю СБУ, де базувалися окупанти (відео)
«Південь» попередив про дуже високу загрозу ракетного обстрілу
«Південь» попередив про дуже високу загрозу ракетного обстрілу
Вибух у Лисичанську: ЗСУ, ймовірно, знищили близько сотні окупантів
Вибух у Лисичанську: ЗСУ, ймовірно, знищили близько сотні окупантів
Ворог застосовує запальні снаряди та дистанційно мінує території України, – Генштаб
Ворог застосовує запальні снаряди та дистанційно мінує території України, – Генштаб
У разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей
У разі аварії на ЗАЕС примусовій евакуації підлягають жителі двох областей
Це рекорд. Як росіяни тікають з окупованого Криму
Це рекорд. Як росіяни тікають з окупованого Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW
95K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
47K
«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото
45K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
41K
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
29K
Вибухи в Криму. На місце події терміново виїхав «прем'єр» Аксьонов

Новини

Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Сьогодні, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Сьогодні, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Сьогодні, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Сьогодні, 13:45
Україна повернула тіла ще 19 загиблих захисників
Сьогодні, 13:40
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
Сьогодні, 13:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту