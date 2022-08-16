Нічний обстріл Дніпропетровщини: тисячі людей лишилися без світла й газу (фото)

У результаті обстрілу поранень зазнали дві жінки

У ніч на 16 серпня російські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворог обстріляв Криворізький район з «Ураганів», поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. Поранені двоє жінок 20-ти та 84 років.

У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.

Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч. По мирній території 40 «прильотів» із «Градів» та десять зі ствольної артилерії. За попередніми даними, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді понівечені дев’ять приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства.

Перебито газогін та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади.

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Як повідомлялося, вдень 15 серпня російські окупанти теж обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.