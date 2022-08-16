Ворог випустив по Нікопольському району 30 снарядів: є поранені (фото)

Внаслідок атаки на Нікопольський район поранення отримали четверо людей

Російські загарбники атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу поранення отримали цивільні. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений», – йдеться в повідомленні.

Окупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з «Градів» та 10 зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці.

Як повідомлялося, рашисти обстрілювали Нікополь з тимчасово окупованого Енергодара, де знаходиться Запорізька АЕС.

Нагадаємо, що до стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.