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Ворог випустив по Нікопольському району 30 снарядів: є поранені (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог випустив по Нікопольському району 30 снарядів: є поранені (фото)
Наслідки рашистської атаки на Нікополь
Валентин Резніченко/Telegram

Внаслідок атаки на Нікопольський район поранення отримали четверо людей

Російські загарбники атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу поранення отримали цивільні. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений», – йдеться в повідомленні.

Ворог випустив по Нікопольському району 30 снарядів: є поранені (фото) фото 1

Окупанти вдарили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з «Градів» та 10 зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці.

Ворог випустив по Нікопольському району 30 снарядів: є поранені (фото) фото 2
Ворог випустив по Нікопольському району 30 снарядів: є поранені (фото) фото 3

Як повідомлялося, рашисти обстрілювали Нікополь з тимчасово окупованого Енергодара, де знаходиться Запорізька АЕС.

Нагадаємо, що до стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.

Теги: війна війна в Україні окупанти росія Україна Дніпропетровщина

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