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    «95 квартал» дав концерт з порушенням карантинних норм (відео)

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    Частина людей на концерті була без масок - «95 квартал» дав концерт з порушенням карантинних норм (відео)

    Частина людей на концерті була без масок

    Фото з відкритих джерел

    Перед концертом людям не проводили температурний скринінг

    У Києві відбувся концерт студії «95 квартал». На заході були порушені карантинні обмеження, повідомляє «5 канал».

    Концерт «95 кварталу» відбувався у будівлі «Палац Україна».

    «Коронавірусні сертифікати на вході ніхто не перевіряв, хоча відвідувачі переконували, що з собою їx таки взяли – це є обов'язковою умовою для проведення масових заходів без обмежень під час «жовтої» зони. Утім, заповненість залу була не більше 50%, як це і передбачено обмеженнями», – повідомив телеканал.

    «А от температурний скринінг, попри правила, не проводили. Частина людей була без масок як при вході, так і під час концерту. Крім того, під час входу була невелика тиснява», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у серіалі «Слуга народу» є сюжети, які знаходять відображення в сучасному житті. Про це в студії передачі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» сказав колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

    Колишній генеральний прокурор переповів два епізоди з серіалу, які навели його на думку провести аналогії з політичними реаліями в Україні за президенства Володимира Зеленського.

    Теги: Україна концерт
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    «95 квартал» дав концерт з порушенням карантинних норм (відео)