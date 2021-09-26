«95 квартал» дав концерт з порушенням карантинних норм (відео)

Перед концертом людям не проводили температурний скринінг

У Києві відбувся концерт студії «95 квартал». На заході були порушені карантинні обмеження, повідомляє «5 канал».

Концерт «95 кварталу» відбувався у будівлі «Палац Україна».

«Коронавірусні сертифікати на вході ніхто не перевіряв, хоча відвідувачі переконували, що з собою їx таки взяли – це є обов'язковою умовою для проведення масових заходів без обмежень під час «жовтої» зони. Утім, заповненість залу була не більше 50%, як це і передбачено обмеженнями», – повідомив телеканал.

«А от температурний скринінг, попри правила, не проводили. Частина людей була без масок як при вході, так і під час концерту. Крім того, під час входу була невелика тиснява», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серіалі «Слуга народу» є сюжети, які знаходять відображення в сучасному житті. Про це в студії передачі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» сказав колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Колишній генеральний прокурор переповів два епізоди з серіалу, які навели його на думку провести аналогії з політичними реаліями в Україні за президенства Володимира Зеленського.